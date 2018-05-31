أجبرت سيدة حامل تعاني من مخاطر فقدان جنينها لإصابتها بمرض استدعى نقلها لضمان رعاية صحية خاصة بأحد المستشفيات الإسبانية، على تخطي الحاجز الإلكتروني للمراقبة بمطار هواري بومدين الدولي في العاصمة، حينما كانت تتجه للتنقل في رحلة جوية بين الجزائر العاصمة ومدينة فالنسيا. ورغم تفسيرات السيّدة المريضة وتبريرها حالتها الحساسة وتقديم ملفها الطبي، إلا أن أحد أعوان الأمن الوطني بالمطار أمعن في الإصرار على رفض كل ذلك، وشدد على إلزامية تخطيها البوابة المغناطيسية، متجاهلا كل ما تم تقديمه من مبررات وشروحات من المسافرة المريضة.. عملا بالقول الشعبي المأثور “معزة ولو طارت”.