لم يتحمل مسؤول خلية الاتصال بديوان والي ولاية الوادي ما تنشره “الخبر” عن واقع التنمية المحلية، خاصة ما نشرته في شهر رمضان عن الظروف المزرية التي يعانيها سكان قرية الربابة الذين يقبعون في التهميش والفقر، وعرفت تدخلات إيجابية لحل مشاكلهم من السلطات العليا والمحلية. ولم يجد هذا “المسؤول” المحسوب على قطاع الصحة من وسيلة لصب غضبه سوى توجيه القذف واتهام مراسل “الخبر” بـ”المتاجرة بمشاكل ومعاناة الناس” في تعليق له في الفايسبوك على صفحة مراسلنا، ولقي القذف استهجانا واسعا من طرف متتبعي شبكة التواصل الاجتماعي.