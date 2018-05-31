أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس إن مهاجمين اثنين طعنا رجل مرور حتى الموت في مدينة الطائف بغرب المملكة العربية السعودية ثم تبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربةمن منطقة الهجوم.

ونقل موقع " سبق" الإخباري عن مصادره الخاصة أن رجل الأمن وكيل رقيب/ عبدالله مشاري القريشي كان يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش بمحافظة الطائف ، قبل أن يتعرض للطعن من أحد الأشخاص ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة توفي على إثرها.

وبينت المصادر أن دوريات الأمن تمكنت من محاصرة الجاني والقبض عليه بعد تبادل إطلاق النار معه وإصابته أثناء محاولته الفرار من موقع الجريمة باستخدام دورية المرور ، وبحيازته السلاح الموجود داخلها ومبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ، حيث تمت إصابته وجرى نقله للمستشفى للعلاج تمهيداً للتحقيق معه.