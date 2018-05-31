أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.

وأضاف المكتب، في تقرير أوردته وكالة "رويترز" للأنباء ، اليوم الخميس، "أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التي يحاصرها الجيش الوطني الليبي منذ يوليو 2017.

وكانت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي شرقي البلاد، أعلنت الإثنين الماضي، أن القوات المسلحة العربية الليبية أحرزت تقدما كبير على مختلف المحاور القتالية بمدينة درنة الليبية. وأضافت شعبة الإعلام أن غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار حذرت أهالي وسكان مدينة درنة الاقتراب من مواقع الاشتباكات.