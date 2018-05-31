انتقل الصراع السعودي - القطري من السياسة إلى الفضاء، حيث كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية المستشار تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي عبر "تويتر" أنه سيفجر بشرى سارة للوسط الرياضي ستسعد الجميع بخصوص القناة الرياضية، إذ كتب: "انتظروا أخباراً ستسعد الوسط الرياضي عن القناة الرياضية".

وتناقلت وسائل إعلامية ومصادر أنّ القنوات السعودية الرياضية "KSA SPORTS" ستنقل جميع مباريات كأس العالم الذي ينطلق في 14 جوان المقبل في روسيا، إلى الجماهير العربية مجاناً.

وأوضحت مصادر صحافية أن الاتفاق كان مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وبدعم كامل من السعودية التي تكفلت بقيمة النقل التلفزيوني كجهة ناقلة رسمية.

وكشف بعض المغرّدين أنّ الاتفاق تم بين آل الشيخ ورئيس الاتحاد الدولي جياني اينفانتينو على هامش مباراة المنتخب السعودي مع مضيفه الإيطالي، والتي انتهت بفوز "الآزوري" 2-1، إذ يستعد منتخب "الصقور الخضر" لخوض النهائيات في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة، والتي يلتقيها في مباراة الافتتاح على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، ومصر والأوروغواي.

وتبث القنوات الرياضية السعودية عبر قنواتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بجودة عالية "HD" عبر القمرين "عربسات" و"نايلسات" إلى جميع الدول العربية، وسيتولى التعليق على المباريات في الملاعب الروسية كل من فهد العتيبي، عيسى الحربين، عبد الله الحربي، المصري مدحت شلبي، عامر عبد الله، علي الكعبي وفارس عوض.

وتشرف هيئة الرياضة في السعودية على القناة الرياضية بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورت" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم.