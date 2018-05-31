أفادت دراسة أن علماء البيئة اكتشفوا بإيطاليا أقدم شجرة في أوروبا عمرها 1230 سنة و هي مزدهرة و نمت بشكل طبيعي رغم تعرضها للحرارة الشديدة و الجفاف.

و أضافت الدراسة التي أنجزها باحثون في جامعة توسكيا بجنوب إيطاليا و استغرقت أربع سنوات أن شجرة الصنوبر التي قاست من تقلبات الأحوال الجوية تم اكتشافها في منحدرات صخرية بمنتزه وطني جنوب البلاد.

و بالنسبة لهؤلاء الباحثين فإن دراسة نمو هذه الشجرة و مدى تكيفها مع تغير المناخ قد ساعدهم على فهم أفضل لكيفية تأقلم الغابات مع ظاهرة الاحتباس الحراري ، مشيرين إلى أنه لتحديد عمرها تم استخدم تأريخ الكربون المشع لمعرفة السنة بالضبط التي نبتت فيها شجرة الصنوبر القديمة.

و قال جينالكو بيوفيسان الباحث بجامعة توسكيا الإيطالية إنه باعتماد هذه التقنية "تمكنا من تحديد الإطار الزمني بشكل أكثر دقة" و "تبين لنا أنها أقدم شجرة في أوروبا" حيث تقدمت على شجرة الصنوبر التي عمرها 1075 عاما المتواجدة في شمال اليونان.

و يعتقد بيوفيسان وفريقه بأن انخفاض التلوث بفضل القوانين الأوروبية قد يكون له دور مهم في بقاء الشجرة مزدهرة كما من المحتمل أن يكون موقعها في منحدرات سفوح جبال بعيدة قد جعلها في منأى عن عمليات قطع الأشجار و الحرائق التي اندلعت في أنحاء مختلف بإيطاليا على مر القرون.