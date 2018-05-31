هاجم كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في رسالة عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بن زيمة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": نويل لوغراي، مع كل الاحترام الذي أدين لك به، لكني اكتشفت وجهك الحقيقي، أنت لست الشخص الذي قلت بأنك تقدرني كثيرًا، ولم تتدخل في قضيتي مع المنتخب الفرنسي".

وكان لوغراي قد صرح مؤخرًا وقال :"هذه قصة قديمة ولا يمكننا العودة للوراء، الجميع متفق على أنه لاعب عظيم في مدريد، في المباراة أمام ليفربول كان استثنائيًا، و لكن مع فرنسا فنحن نمتلك أسلوب ولا يمكننا العودة إليه".