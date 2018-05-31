نبهت دراسة حديثة، إلى أن البالغين في مرحلة منتصف العمر، الذين يشعرون بالتوتر أو الضغط في مكان العمل، قد يصبحون أكثر عرضة لمشكلات نفسية في السنوات التالية، مقارنة بزملائهم الأكثر رضى عن وظائفهم.

ودرس الباحثون بيانات 6870 موظفا في المملكة المتحدة في سن 45.

وقال الباحثون في مجلة (ذا لانست سايكياتري) أنه ببلوغ سن الخمسين، كان الموظفون الذين قالوا إنهم تعرضوا لمستويات عالية من الضغط الوظيفي قبل ذلك بخمس سنوات، أكثر عرضة بواقع المثلين لأن يتم تشخصيهم باضطرابات نفسية من الأشخاص الذين يعملون في وظائف لا تتطلب جهدا كبيرا.

وتوصلت الدراسة إلى أن الموظفين أصحاب الوظائف المرهقة أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للإصابة بمرض نفسي بحلول سن الخمسين، كما أن الأشخاص الذين قالوا إنه ليس بمقدورهم التحكم في تفاصيل عملهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 89 في المائة لأنه يتم تشخيصهم باضطرابات نفسية.

وقال كبير الباحثين صامويل هارفي رئيس برنامج أبحاث الصحة العقلية في مكان العمل بمعهد بلاك دوج في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أن " دراسات عدة نشرت خلال العقد الماضي إلى وجود صلة بين الإجهاد في مكان العمل وتراجع الصحة النفسية بين الموظفين".