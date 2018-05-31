نشرت وزارة الدفاع الوطني الیوم فیديو لعملية إحباط محاولة إغراق البلاد بكمية ضخمة من السموم البيضاء كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا، كانت قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى مياهنا الإقليمية باتجاه ميناء وهران.

وأشارت الوزارة، إلى أن العملية "انطلقت بفضل استغلال معلومات حول تواجد كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة داخل حاوية على متن السفينة المُحملة بلحوم حمراء مجمدة، حيث تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية".