أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ زيدان الجميع بعقده مؤتمرا صحفيا عاجلا ظهيرة اليوم في مقر النادي الملكي، وقال: "لقد اتخذت قرارا بأني لن أكمل مع ريال مدريد الموسم المقبل". و"على الفريق الاستمرار بتحقيق الانتصار".

وقاد "زيزو" الفريق لتحقيق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، وهو إنجاز تاريخي، لم يسبق لمدرب تحقيقه في الحقبة الحديثة.

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز في جانفي 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي. وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاما.

وأنهى ريال الدوري متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاما يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.