انضمت الدنمارك إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى في حظر النقاب أو البرقع.

ووافق نواب البرلمان الدنماركي بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 وامتناع 74 عن التصويت، اليوم الخميس، على القانون الذي قدمه إئتلاف يمين الوسط الحاكم في البلاد.

وقالت الحكومة إن القانون لا يستهدف أي ديانة، وإنه لا يحظر الحجاب أو العمائم أو أغطية الرأس اليهودية التقليدية.

بيد أن القانون معروف باسم قانون "حظر البرقع"، وينظر إليه في الغالب على أنه موجه نحو الزي الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.

ويواجه أولئك الذين ينتهكون القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أوت، غرامة قدرها 156 دولار.