اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "ان كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضا تأييد اكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).

واعتبارا من 1 أوت موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، اي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 أورو).

واذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.

وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الامن العام، فان هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة".

ويستهدف الحظر ايضا اشياء اخرى يمكن ان تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر الا العيون.

وليس هناك اي وثيقة رسمية تشير الى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في الدنمارك.

وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" اقر في أكتوبر 2010 ويطبق منذ أفريل 2011.