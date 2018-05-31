تسببت تقلبات الطقس التي شهدتها ولاية المسيلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في انهيار جزئي لجسر وادي بورديم الواقع على الطريق الوطني 8 ببلدية بن زوه بولاية المسيلة، حسب ما أفادت به اليوم الخميس مصالح الحماية المدينة بالولاية.

وأوضحت ذات المصالح أن الانهيار الجزئي لهذا الجسر نجم عن فيضان وادي بورديم جراء التساقط الغزير للأمطار.

وقامت مصالح الحماية المدينة بالولاية بعديد التدخلات شملت سحب سيارة كانت محاصرة بمياه السيول ببلدية سيدي عامر و إنقاذ سبعة أشخاص حاصرتهم المياه ببلدية الشلال كما سجلت نفوق 50 رأسا من الغنم جراء السيول ببلدية امجدل وإنقاذ 28 رأسا آخر من الغنم.