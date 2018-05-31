عبر عدد كبير من لاعبي فريق كرة القدم لريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن امتنانهم وتقديرهم للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق بعد إعلانه الاستقالة من منصبه.

وأبدى اللاعبون حبهم واعتزازهم بالمدرب عبر تغريدات وتدوينات على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم.

سيرجيو راموس

لقد قررت أن تقول وداعا وأنت في القمة، عندما كنت لاعبا والآن كمدرب، شكرا على العامين والنصف الرائعين، إرثك لن يمحى أبدا، إحدى أجمل الصفحات في تاريخ نادينا العزيز.

‏رونالدو

فخور أنني كنت لاعبك، شكراً جزيلاً لك يا مستر.

كريم بن زيمة

يا له من شرف أن أكون قد تطورت تحت أوامر رجل عظيم مثلك، شكرًا لك زيزو.

مارسيلو

مستر زيزو، لقد تعلمت منك الكثير، لقد استمتعت كطفل بكل حصة تدريبية وكل نصيحة، أنت شخص خاص جدا بالنسبة لي، صنعت التاريخ بعملك، والتزامك وشغفك وبتواضعك قبل كل شيء.

كارفخال

أود فقط أن أشكرك على العامين والنصف كمدرب لنا، لقد كنت إنسانا محترفا كما كان مساعدوك، تعلمت كثيرا كلاعب وكشخص من اللعب تحت قيادتك، أتمنى لك التوفيق وشكرا مرة أخرى".

كروس

شكرا مستر، لقد كان من دواعي سروري.

أشرف حكيمي

ممتن للأبد على ثقتك، ولكونك الشخص الذي حقق حلمي باللعب للفريق الأول لريال مدريد، شكرًا زيدان.

ناشتو

أشكرك مستر على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك أصبحت مرجعًا للجميع، شكرًا لك على كل شيء وحظ سعيد في المستقبل.

لوكاس فاسكيز

لقد كان فخرًا كبيرًا التدرب تحت قيادتك، أسطورة كلاعب والآن أنت أسطورة كمدرب، إنه من الفخر التعلم منك والفوز إلى جانبك، أتمنى لك الأفضل دائمًا، شكرًا، وأراك قريبًا.

بورخا مايورال

كلمة شكرًا أصغر من أن تظهر لك امتناني، لا أستطيع أن أشكرك أبدًا على كل ثقتك بي وبالفرصة التي منحتني إياها لتحقيق حلم كبير كلاعب كرة قدم، لقد كان شرفًا أن أتعلم كل يوم منك، حظًا سعيدًا زيزو ونأمل أن نلتقي قريبًا.

كاسيميرو

ليس لدي كلمات لشكرك على كل شيء قدمته لريال مدريد ولنا كلاعبين، لقد كان شرفًا أن يدربني مثلي الأعلى زيزو.

ماركو أسينسيو

أشكرك على كل ما قمت به من أجلي ومن أجل الفريق، لقد كان شرفًا أن أتمكن من الفوز معك والتعلم منك خلال هذين الموسمين، أتمنى لك الأفضل مستر.