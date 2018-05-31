طلبت أكثر من 50 شخصية من مؤرخين وسياسيين وصحفيين وسينمائيين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال الجيش الفرنسي لموريس أودان في جوان 1957.

وذكر الموقعون على رسالة مفتوحة موجهة للرئيس ماكرون بأنه "في 11 جوان 1957 خلال معركة الجزائر تعرض موريس أودان الرياضي و الشيوعي البالغ من العمر 25 سنة للاعتقال على يد المظليين التابعين للجنرال ماسو أمام عائلته قبل أن يخضع للتعذيب حيث أن المساعد الشاب في جامعة الجزائر لم يعد من يومها وقام الجيش الفرنسي بالتخلص من جثته".

كما أشاروا إلى أن جميع الذين عملوا على هذه "القضية" قد أكدوا أن موريس أودان قد تم تعذيبه واغتياله على يد الجيش الفرنسي وذلك في إطار السلطات الخاصة التي اتخذتها السلطات العمومية.

وأضافوا في الرسالة المفتوحة أن الوقت قد حان "لاتخاذ مبادرات ملموسة حول هذه الحقبة التاريخية" كما وعد بذلك إيمانويل ماكرون.

واعتبروا أن الاعتراف بالتعذيب الذي تعرض له موريس أودان ثم الاغتيال على يد الجيش الفرنسي "سيكون تلك المبادرة الملموسة لعائلته أولا التي تنتظر منذ أكثر من 60 سنة وكذلك لآلاف الجزائريين المختفين مثل موريس اأودان من الجانب الآخر من المتوسط".

و جاء في نص الرسالة إن "ذاكرة الجزائريين و الفرنسيين على ضفتي المتوسط ستبقى مسكونة بالفظاعات التي ميزت تلك الحرب ما لم يتم إظهار الحقيقة والاعتراف بها" مع التأكيد على أن "الوقت قد حان اليوم لتهدئة هذه الذاكرة من أجل المضي نحو المستقبل".

و كانت القضية قد أثيرت مجددا إعلاميا في شهر فيفري الأخير بعد الشهادة التي أدلى بها أحد المجندين الفرنسيين السابقين و نشرتها يومية لومانيتي والذي يعتقد بأنه قام بدفن جثمان موريس أودان.