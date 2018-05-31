تم "التكفل كليا" بمشكل رائحة الطحلب في مياه الحنفيات الذي سجل ببلدية المدية و ضواحيها منذ عدة أسابيع و هو "لا يشكل أي خطر على صحة المواطن"، حسبما أكده اليوم الخميس مدير مؤسسة الجزائرية للمياه .

وأوضح محفوظ بوقرطة أن الظهور "المفاجئ" و بكميات كبيرة للطحالب في سد غريب بولاية عين الدفلى الذي يزود حوالي عشر بلديات بوسط المدية هو سبب هذا الطعم "الخاص" للماء القادم من هذا السد مؤكدا أنه يتم إجراء تحاليل المياه بصفة منتظمة على مستوى هذا السد ومحطات الضخ بالمنطقة للتيقن من نوعية المياه.

وقال بوقرطة أنه فيما يتعلق بنوعية مياه الحنفيات بمنازل بلدية المدية وضواحيها فهي "مطابقة لمعايير الجودة المحددة" مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت إلى غاية اليوم أكدت "عدم وجود خطورة على صحة المواطن".

و رجح نفس المسؤول أن تكون المياه المستقدمة من سد بوغزول (جنوب المدية) شهر مارس الفارط وراء ظهور الطحالب على مستوى سد غريب لافتا إلى تفاقم هذه الظاهرة منذ بداية أفريل الفارط مما تطلب تنصيب جهاز يتماشى و معالجة هذا النوع من الوضعيات.

وبهدف القضاء على المادة العضوية القوية الرائحة في الطحالب تم وضع الفحم على مستوى كامل سلسلة التوزيع مع مراقبة دائمة للمياه الموجهة للمنازل بعاصمة الولاية ، وفقا لذات المصدر.

وسمح هذا العلاج بالقضاء على اللون المخضر لمياه الحنفيات الذي تسببت فيه الطحالب فيما يتوجب بذل المزيد من الجهود لاسترجاع الطعم الطبيعي للمياه حسب بوقرطة الذي أكد التحكم في الوضع في غضون بضعة أيام.