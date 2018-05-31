تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من كشف ترسانة من الأسلحة على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم "في إطار حماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:(02) قاذفين صاروخيين من نوع RPG-7؛ (01) رشاش ثقيل من نوع PKT؛ (01) بندقية رشاشة من نوع FMPK؛ (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ (06) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف؛ (03) بنادق تكرارية؛ (02) قذيفتين صاروخيتينRPG-7 ؛ (02) حشوتين خاصتين بالقاذف الصاروخيRPG-7؛ (02) قنبلتين يدويتين؛ (07) مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف؛(01) سلسلة ذخيرة؛ بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (1437) طلقة من مختلف العيارات".