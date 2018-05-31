أكد رجل الأعمال المصري ​نجيب ساوريس​، أن المدرب الفرنسي ​زين الدين زيدان،​ سيتولى تدريب منتخب قطر لكرة القدم، مفسراً سبب رحيله عن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني في الفترة الحالية.

وقال ساوريس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "زيدان سيتولى تدريب منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وسيحصل على راتب 50 مليون أورو في الموسم الواحد ولمدة 4 مواسم. لغة المال تتحدث؟".

يذكر أن زيزو كان أعلن أنّه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الموسم المقبل وسيحظى بفترة راحة.