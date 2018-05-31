زيدان سيدرب منتخب قطر !!
رياضة
31 مايو 2018 () - إ.ب/وكالات
أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيتولى تدريب منتخب قطر لكرة القدم، مفسراً سبب رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية.
وقال ساوريس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "زيدان سيتولى تدريب منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وسيحصل على راتب 50 مليون أورو في الموسم الواحد ولمدة 4 مواسم. لغة المال تتحدث؟".
يذكر أن زيزو كان أعلن أنّه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الموسم المقبل وسيحظى بفترة راحة.