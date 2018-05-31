أعرب أغنى رجل في العالم ورئيس شركتي أمازون وBlue Origin، جيف بيزوس، عن اعتقاده بأن البشرية ستبني في المستقبل مستوطنات مأهولة على القمر ثم ستنقل الصناعات الثقيلة إلى هناك.

وقال بيزوس في حديث أدلى به للصحفيين في مؤتمر علمي عقد في كالفورنيا إن شركته تعتزم تصميم مسبار سيهبط على سطح القمر، وكشف أيضا عن نيته تخفيض سعر الرحلات إلى المدار الأرضي المنخفض.

وأشار بيزوس إلى أن "Blue Origin" تعمل على اختبار مركبة "New Shepard" الفضائية للمدار المنخفض، ونجحت، في 30 أفريل الماضي، في إطلاقها وإعادتها إلى الأرض.



وعلاوة على ذلك، تعول "Blue Origin" على إطلاق المكوك "New Glenn" إلى المدار الأرضي بحلول مطلع عشرينيات القرن الجاري.

وأكد بيزوس على أنه يرى في المستقبل البعيد ملايين الناس العاملين في الفضاء، ومقتنع كذلك بنقل الصناعة الثقيلة من الأرض إلى القمر. وأوضح أن المصانع الفضائية ستعمل بالطاقة الشمسية ليلا ونهارا. وقال: "سنضطر إلى مغادرة هذا الكوكب.. سنغادره ونجعل هذا العالم أفضل. ومن يريد البقاء على الأرض سيبقى".

يذكر أن شركة "Blue Origin" التي أسسها بيزوس هي إحدى الشركات الخاصة التي تنوي تحقيق رحلات فضائية منظمة إلى الفضاء. وتعمل بالتعاون مع شركتي "بوينغ" و"لوكهيد" على تصميم محرك جديد من شأنه أن يحل مكان المحرك الروسي "آر دي-180".