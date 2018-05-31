اقترح عبد الحليم لطرش، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، إطلاق اسم الفنانة الراحلة سكينة مكيو المعروفة صونيا على المسرح الجهوي الذي أنجز حديثا بمدينة جيجل. وبرر السيناتور لطرش اقتراحه هذا، في رسالة موجهة لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بكون الفقيدة تنحدر من ولاية جيجل، إضافة إلى أن ذلك سيكون تخليدا وعرفانا لها لما قدمته في مجال السينما والمسرح طيلة مسيرتها الفنية، وما حققته من أعمال جعلت كبار المسرحيين يلقبونها ”ثائرة المسرح”.