كشف أحد الخبراء المهتمين بشؤون المساجد أنّ عدد المساجد في العالم يبلغ 3.6 مليون مسجد. وأفاد المهندس أحمد الرمّاح بأنّ إندونيسيا هي الأكثر من حيث عدد المساجد، إذ بها 95 ألف مسجد، ولديها أكبر مسجد في آسيا هو مسجد الاستقلال الّذي استنسخته دول كثيرة.

وعبر إحصائيات طرحها عن عدد المسلمين في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرها وعدد المساجد بها، قدّم الرماح خلال محاضرته ”مساجد ملهمة حول العالم” بنادي المنطقة الشرقية الأدبي بالمملكة العربية السعودية، الكثير من المعلومات التّاريخية، منها أنّ أضخم مسجد على مستوى العالم هو مسجد ”قل شريف” في قازان عاصمة جمهورية تتارستان إحدى جمهوريات روسيا، مشيراً إلى تاريخ المسجد وكيفية دخول الإسلام لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

يُذكر أنّ نفس الرقم قدّرته شركة ”ديلويت” للخدمات المهنية والاستشارية، بالتّعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في تقرير لهما نشر في نوفمبر 2015. وقد رجّح التّقرير آنذاك وصول المساجد إلى حوالي 3.85 مليون بحلول عام 2019.