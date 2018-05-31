يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره من الرأس الأخضر اليوم بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، بداية من الساعة العاشرة والربع مساء، في مباراة ودية جديدة لـ ”الخضر” بطبعة المدرّب رابح ماجر الذي وجد نفسه تحت الضغط.

رغم الطابع الودي لمباراة الرأس الأخضر، إلا أنها تشكّل أهمية كبيرة للمنتخب الجزائري ولمدربه رابح ماجر، قياسا بالانتقادات التي لاحقته منذ توليه شؤون العارضة الفنية قبل 6 أشهر من طرف الإعلام والرأي العام، والتي تجعله اليوم تحت ضغط شديد، قبل أيام من ودية أخيرة أمام منتخب البرتغال بلشبونة، كون الجماهير الجزائرية التي أجمعت على أن المدرّب الحالي لـ ”الخضر” محدود المستوى، ولا يقدّم مؤشرات بأنه قادر على تحسين أداء ونتائج المنتخب، ستتعامل مع المباراة وكأنها رسمية، وستجعل من الودية بمثابة اختبار جديد بعد الأداء المخيب في المباريات الودية السابقة، خاصة أمام المنتخب السعودي.

وسيكون الفوز حتى دون إقناع السبيل الوحيد لرابح ماجر لامتصاص غضب المناصرين على الأقل والتخلص من حدة الضغط إلى حين اقتراب موعد المباريات الرسمية شهر سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، خاصة أن ماجر لا يعترف إلا بالانتصارات في المباريات الودية التي تعتبر، من وجهة نظره، معيارا على نجاح المدربين وعلى تواجد المنتخب في أحسن الأحوال، غير أن الموعد الجديد سيكون أصعب من مباراة تنزانيا أو إفريقيا الوسطى، كون منتخب الرأس الأخضر يحتل مركزا أفضل من ”الخضر” في تصنيف ”الفيفا”، وهو متواجد في الصف 58 عالميا، بينما يحتل المنتخب الجزائري، حسب آخر تصنيف في 17 ماي 2018، المركز 64 عالميا.

تتمثل مهمة المنتخب الجزائري، الذي خسر مدافعه المحوري رفيق حليش بسبب الإصابة، في إقناع الجماهير الجزائرية قبل موعد مواجهة كريستيانو رونالدو ورفقائه، كون منتخب الرأس الأخضر يمكن اعتباره اختبارا مهما، لأن الأمر يتعلق أيضا بمنتخب كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى مونديال البرازيل في 2014، واحتل وقتها المركز الأول إفريقيا في تصنيف ”الفيفا”، بينما فشل في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعدما تواجد في مجموعة قوية ضمت السنغال المتأهل عن المجموعة، وضمت أيضا منتخبي جنوب إفريقيا وبوركينافاسو، وأنهى المنافس المقبل لـ ”الخضر” التصفيات في المركز الثالث بمجموع 6 نقاط.

أما ضمن تصفيات ”كان 2019”، فإن منتخب الرأس الأخضر، المتواجد في المجموعة 12 بجانب منتخبات أوغندا ولوزوتو وتنزانيا، قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام أوغندا بهدف دون رد، غير أن حظوظه في التأهل إلى الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا تبقى قائمة، على غرار المنتخب الجزائري الفائز على الطوغو في مباراة الجولة الأولى من تصفيات ”كان 2019” بهدف دون رد في عهد المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز.



