قالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح مساء الخميس بعدما دهست سيارة عددا من الراجلين في المدينة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة ترافورد بارك في مانشستر بُعيْدَ العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي (التاسعة توقيت.غرينيتش).

وقالت دائرة الطوارئ في المدينة إن إصابات بعض الضحايا "خطيرة". وباشرت الشرطة بإغلاق منطقة الحادث.

وقال شهود عيان إنهم رأوا عناصر من الشرطة العلمية ينصبون خيمة في عين المكان. وذكر مصدر أمني في مانشستر أنه لا توجد على الفور أدلة على أن الحادث ذو طبيعة إرهابية