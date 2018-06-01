كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور،أمسية الخميس بحاسي مسعود (900 كلم جنوب الجزائر ) عن رغبة الشركاء الأجانب للقدوم للعمل، داعيا إلى الارتقاء إلى مستوى هذه التطلعات .

وأكد ولد قدور خلال لقاء صحفي نشطه في ختام زيارته الميدانية لحاسي مسعود " أن الشركاء الأجانب يرغبون في القدوم للعمل معنا، ويتعين أن نكون في مستوى هذه التطلعات" . وتابع بقوله " الكرة في معسكرنا وأعتقد أن عناصر النجاح متاحة بين أيدينا للبرهنة على قدراتنا والاندماج في المسار العالمي " .

وفي ذات السياق ذكر ولد قدور أن سوناطراك بصدد البحث عن فرص أخرى للتواجد في الخارج ، على غرار مصفاة أوغوستا (إيطاليا) " وهو مشروع مهيكل يكتسي أهمية كبيرة لبلدنا" .

وعلى الصعيد الوطني ، وعلاوة على العمل للإنتاج أكثر بفضل التكنولوجيات الحديثة، كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عن تحقيق اكتشاف ببشار ، والذي يمكن أن يكون " حاملا لأخبار سارة" ، موضحا بأن خمسة آبار قد تم حفرها ويتوجب العمل كذلك أكثر من أجل بلوغ وضمان هذا الاكتشاف .

وبشأن الجانب البشري ، أبرز ذات المسؤول ضرورة الاتصال لتحقيق الأهداف المحددة ضمن إستراتيجية سوناطراك للتطوير على المدى البعيد . ولدى تطرقه لمسائل اجتماعية- مهنية ، أشار عبد المؤمن ولد قدور إلى" أن القانون الأساسي لعمال المؤسسة سيتم التكفل به بما فيه مسألة الأجور ". وقال " أعتبر أن الاتصال عامل محوري في نجاح مشاريعنا" . "وبالفعل وفي مقابل كل الجهود المبذولة تنتظر المديرية العامة دعما كاملا من كل السكان لسوناطراك" ، مضيفا أن " الأبواب تظل مفتوحة أمام كل الملاحظات والنصائح لتحسين الوضعية ".

وخلال جولته الميدانية بحاسي مسعود تفقد الرئيس المدير العام لسوناطراك على وجه الخصوص حفارة للتعليم تابعة لمؤسسة إينافور (فرع سوناطراك) ووحدة للتجهيزات بالأنابيب التي وضعت حيز الخدمة في 1975 بسوناطراك- مديرية الأشغال البترولية والتي تتمثل مهمتها الأساسية في التكفل بفحص وتصليح مجموع تجهيزات الحفر في الخدمة، وتتوفر هذه الوحدة حاليا على منشأة هامة تمتد على مساحة تفوق 75 هكتارا وتضم ما مجموعه ثلاث ورشات رئيسية.