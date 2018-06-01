يوقع المدرب الجزائري عبد الكريم بيرة بعمان الأردنية على العقد الذي سيربطه بنادي الرمثا (البطولة الممتازة الأردنية)، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي للإشراف على الفريق تحسبا للموسم الكروي 2018 ـ 2019.

وصرح رئيس نادي الرمثا والناطق الإعلامي عبدالحليم سمارة بخصوص التعاقد مع عبد الكريم بيرة قائلا : "سيتم منحه صلاحيات اختيار الجهاز التدريبي المساعد ومسؤولية تعاقدات اللاعبين"، مشيرا إلى أن الاعتماد سيكون على نخبة من لاعبي الفئات العمرية بالنادي والتعزيز بلاعبين محترفين ومعارين سيكون على نطاق ضيق بعكس المواسم السابقة.

ودخل فريق الرمثا منذ أن فسخ عقد مدربه السابق الروماني فلورين متروك،في مفاوضات مع عدة مدربين كان من بينهم التونسي محمد الكوكي, قبل أن يدخل في مفاوضات مع الجزائري بيرة ويجري الاتفاق مع هذا الأخير الذي درب العديد من الفرق الجزائرية كان آخرها مولودية بجاية.

وأكد مسؤولو فريق الرمثا رغبتهم في التعاقد مع مدرب "صاحب خبرة"، قبل المشاركة في بطولة الأندية العربية حيث سيبدأ المدرب السابق لمولودية الجزائر، مهمته أمام النجم الساحلي التونسي، لحساب ذهاب الدور السادس عشر للمنافسة العربية ( 8-12 أغسطس) والإياب بين 27-29 سبتمبر 2018، وكذا التنافس على لقب البطولة المحلية.

‎واكتفى الرمثا من الموسم المنقضي باحتلال المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعد22 جولة من التنافس في البطولة الأردنية الممتازة لكرة القدم، التي توج بلقبها نادي الوحدات (53 نقطة)، حيث لم تنجح جهود الإدارة في التتويج بأي لقب رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمها مع عدد كبير من اللاعبين.