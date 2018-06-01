أعطى المدرب البوسني ميزا بازداريفيتش موافقته المبدئية، لقيادة العارضة الفنية لاتحاد الجزائر (الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس)،خلفا لـ ميلود حمدي.

وصرح المكلف بالإعلام لاتحاد الجزائر أمين تيرمان أمس الخميس لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا : "بلغت المفاوضات مع الإدارة أشواطا متقدمة ويتنظر قدوم البوسني اليوم الجمعة إلى الجزائر من أجل الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتوقيع على العقد الذي سيربطه بالنادي".

وسيساعد المدرب الجديد لفريق "أبناء سوسطارة" في مهمته، التقني الفرنسي ستيفان جيلي (43 سنة)، والذي يعرفه بازداريفيتش جيدا بما أنه اشتغل معه لمدة 15 سنة كاملة.

وأضاف نفس المصدر "أن عبد الحكيم سرار و ميزا بازداريفيتش توصلا إلى اتفاق على جميع بنود العقد الذي سيمتد لثلاث سنوات، براتب شهري يقارب 000. 25 أورو".

وسبق للتقني البوسني أن درب نادي سوشو و غرونوبل في فرنسا، النجم الساحلي في تونس، كما قاد مؤخرا العارضة الفنية لمنتخب بلاده البوسنة والهرسك، ويبدو أن بازداريفيتش (57 سنة) يمتلك المواصفات والخبرة اللازمة من أجل قيادة الاتحاد لبلوغ هدف النادي المتمثل في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن جانب الاستقدامات، توصلت إدارة الفريق إلى اتفاق مع هشام بلقروي (27 سنة)، المدافع الحالي لفريق موريرنس البرتغالي، و مهاجم شباب باتنة أيمن محيوز.

وسيعود لاعبو اتحاد الجزائر إلى التدريبات تحسبا للموسم الكروي 2018-2019 في الثامن يونيو بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), بينما تم تقديم تاريخ انطلاق التربص التحضيري في تونس إلى تاريخ 23 يونيو بدلا من 28 يونيو 2018.

وينطلق الموسم الكروي بالنسبة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود يوم 17 يوليو القادم بتنقل إلى العاصمة كيغالي لمواجهة رايون سبورتس الرواندي، برسم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي ختام الجولة الثانية من المنافسة القارية، يتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط .