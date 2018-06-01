تعمل الحكومة المصرية على انتهاء من الأشغال لإنجاز "العاصمة الإدارية الجديدة"، للانتقال من ضيق المدينة القديمة القاهرة إلى مدينة ذكية تتميز بمساحات خضراء ومساكن فاخرة.

سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء، على موقع العاصمة والأحياء الفاخرة التي تظهر من خلال إعلانات الطرق التي تنتشر في القاهرة وهي مشاريع سكنية مسورة تتمتع بمساحات خضراء ومفتوحة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الدعاية تحدو مشاهديها إلى "التنفس"، مع وعد بالهروب من احتقان العاصمة المكتظة إلى حياة جديدة على بعد 40 كم من ضواحي القاهرة إلى مدينة جديدة تتمتع بأسلوب حياة جديد ومجتمع جديد ومركز جذب عالمي جديد.

والمشروع المدينة يمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، ما يجعلها بحجم سنغافورة تقريبًا، وتهدف إلى استيعاب خمسة ملايين شخص، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُظهِر فيها مساحة من المباني الشاهقة والمباني السكنية، بالإضافة إلى "منطقة حكومية" تتمركز جميعها حول "النهر الأخضر" المركزي، وهو مزيج من المياه المفتوحة والمساحات الخضراء المزروعة والتي تبلغ ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

ومشروع العاصمة الجديدة تم تصميمه لمسح مشاكل القاهرة، وبناء مستقبل جديد يتلألأ، ومن المقرر أن تنتقل معظم المباني الحكومية إلى هناك في جوان 2019.