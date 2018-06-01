فاجأ زين الدين زيدان العالم كله وقدم استقالته من تدريب ريال مدريد بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخ النادي وهذا رقم قياسي وفريد .

لم يكن أحد يتوقع هذه الاستقالة بالرغم من أن موسم الريال لم يكن على قدر التوقعات رغم التتويج القاري إلا أن فارق النقاط الكبير مع البارصا في الليغا واكتفائه بالمركز الثالث والخروج المذل أمام ليغانيس في كأس الملك جعلوا زيزو تحت الضغط .

هذا الأخير أخبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز نيته ترك الريال والخميس أعلن القرار في مؤتمر صحفي والسبب هو أن الريال بحاجة لبداية جديدة وفكر جديد بحسب بطل العالم السابق .

وتحدث المحلل "غوييم بالاغ" لموقع سكاي سبورتس عن السبب الحقيقي الذي ربما اقلق زيدان بعد الفوز بلقب دوري الأبطال على ليفربول.

وأكد غوييم أن مستقبل نجمي الفريق "كريستيانو رونالدو" و"غاريث بايل" هما اللذان اقلقا زيدان وجعلاه يخرج من الباب العريض للبرنابيو، فبعد تتويجه بلقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا وهذا رقم لن يحصل أو يتكرر مع أي مدرب في الفترة القادمة القريبة ها هو زيدان يفاجئ الجميع ويترك قيادة الميرنغي لمدرب جديد .

ويؤكد غوييم إن زيدان أحس أنه لم يعد مسيطرا على وضع الويلزي والبرتغالي .

وأكد "بالاغ" إن قرار أو فكرة رحيل رونالدو عن الريال ستؤثر كثيرا على الميرنغي في الفترة المقبلة والآن رحيل زيدان سيؤثر أيضا على مستقبل بايل مع الميرنغي .كون زيدان أحس أن المساحة التي خلقها بينه وبين نجوم الفريق قد اختفت أو تقلصت لذا قرر الخروج وهو في القمة .

أما عن مستقبل زيدان فأكد بالاغ أنه لن يتوقف كمدرب وهو يناسب جدا منتخب فرنسا لكرة القدم خلفا للمدرب الحالي ديدييه ديشان وخاصة إذا فشل الأخير في فعل شيء جيد في مونديال روسيا فسوف تتم إقالته بكل تأكيد كون الجماهير الفرنسية لم تنس اخفاقه في قيادة الديوك للفوز في أورو 2016 على أرضه وبين جماهيره وخسر أمام البرتغال ومن دون رونالدو .

وتابع بالاغ، عندما أحس زيدان أن كلامه لن يسمع من قبل نجوم الريال بعد الآن وسوف يقررون مصيرهم بأنفسهم دون العودة إلى المدرب قال في مؤتمره الصحفي إن لاعبي الريال عليهم أن يسمعوا صوتا جديدا في غرفة الملابس صوتا يمكنه أن يقودهم بطريقة مختلفة وجديدة .