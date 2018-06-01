أعلن مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ماوريسيو بوتشيتينو أنه سعيد حيث هو مع الديوك، بالرغم من رغبة نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلفاً للمدرب زين الدين زيدان.

وقال المدرب الأرجنتيني في حديث صحفي :" عندما يأتيك إتصال من ريال مدريد عليك الاستماع له، لكن الأمور الآن لا تعتمد علي، لقد وقعت للتو على عقد طويل الأمد مع توتنهام وأنا سعيد للغاية".

وأضاف :" انا سعيد هنا لأنهم يسمحون لي بممارسة عملي ونحن ننمو سوياً، حالياً أنا أركز على التخطيط للموسم القادم وأن لا أتدخل في كل ما يقال، سيكون هناك الكثير من الإشاعات، لكن ليس لدي أخبار من ريال مدريد ".