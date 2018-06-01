دمرت مفرزة للجيش الوطني ، أمس الخميس، بالبويرة، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الجمعة، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ماي 2018 بالبويرة، ستة (06) مخابئ للإرهابيين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وعين قزام، (6.8) طن من المواد الغذائية، فيما أحبطت مفارز أخرى وعناصر حرس الحدود محاولات تهريب (11670) لتر من الوقود بكل من تبسة، الطارف وسوق أهراس، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان كمية من الكيف المعالج تقدر بـ (21) كغ، كما تم توقيف شخصين (02) بوهران بحوزتهما (320) قرصا مهلوسا، وفق المصدر.

وأضاف البيان، أنه "وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (36) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وورقلة".