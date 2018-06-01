خرج سهرة أمس، بمدينة بسكرة المئات من أنصار الاتحاد المحلي إلى الشارع و نظموا مسيرة حاشدة جابت الطريق الرئيسي و انتهت بالاعتصام أمام مقر الولاية، احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الخضراء حيث طالبوا بالرحيل الجماعي للإدارة الحالية و التحرك لإنقاذ الفريق قبل فوات الأوان .

معلوم أن هذه المسيرة السلمية كان مخطط لها من طرف مجموعات الأنصار التي عقدت عدة اجتماعات في محاولة منها لرفع حالة الركود و الجمود التي يمر بها الاتحاد و التي تفاقمت بسكوت إدارة النادي، ناهيك على تراكم الديون و عدم تسديد أجور اللاعبين و الهجرة الجماعية التي تستهدف أبرز العناصر.

ورفعت مجموعات الأنصار بيانا موحدا حمل نداء من أجل التجند وراء الفريق الذي بلغ حسبهم مرحلة تتطلب وقفة كل الغيورين على اللون الأخضر والأسود وتضمنت قائمة المطالب فتح رأسمال الشركة، فسح المجال لمساهمين جدد، رحيل جماعي للإدارة الحالية، عقد جمعية عامة استثنائية مستعجلة و البحث عن شركة راعية و تشكيل ديركتوار جديد و إعادة تهيئة المركب الرياضي خاصة الأرضية التي لم تعد صالحة .