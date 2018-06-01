ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة أن عددا من الحيوانات الشرسة منها أسود وفهود ، قد فرت من حديقة الحيوانات، بمدينة لوينباخ الألمانية بولاية راينلاند- فالز، بعد أن تحطمت اقفاصها بسبب العاصفة.

ونقلت شبكة /أس دبليو ر .دي إيه/ الألمانية عن المتحدث باسم إدارة منطقة بيتبورج- بروم، قوله إن "السياج المحيط بحديقة الحيوانات غمرته المياه وتحطم بسبب عواصف الليلة الماضية، ونتيجة لذلك تمكن دب وأسدان ونمران وفهد من الهروب خارج الحديقة، بينما أطلق النار على الدب في الوقت نفسه ".

وهرعت الشرطة وقوات مكافحة الحرائق لمكان الحادث، في الوقت الذي حثت فيه السلطات السكان المحليين على البقاء في منازلهم وغلق الأبواب والنوافذ