يتعرض شريف ملال الرئيس الحالي لفريق شبيبة القبائل ، منذ عودته من فرنسا ، إلى حملة سب وشتم مرفوقة بتهديدات من قبل أشخاص إنتقدهم بشدة خلال حصة تلفزيونية على قناة "بيربير تيفي" الأمر الذي دفعه لطرح هذا الإنشغال على والي ولاية تيزي وزو بودربالي محمد خلال لقاء جمعه معه أول أمس الخميس .

حسب مصادر محلية يكون رئيس الشبيبة قد طلب من والي ولاية تيزي وزو حماية مكتب الفريق المتواجد بالمدينة الجديدة بتيزي وزو و شخصه من منحرفين يقصدون المكان لإسماع رئيس الشبيبة السب و الشتم و التهديد كما وقع سهرة الإثنين المنصرم. ولم تستبعد المصادر نفسها من إمكانية رفع رئيس الشبيبة لدعوى قضائية ضد الأشخاص الذين اقتحموا مكتب الفريق لشتمه. كما كان منتظرا إن محاولة الرئيس الحالي شن حملة تنظيف في محيط الفريق قابلتها تصدي الأطراف التي كانت تستفيد من إمتيازات و مبالغ مالية من تقربها من إدارة الفريق و اللاعبين لإفشال هذا المسعى بعد أن تم مس مصالحهم .

يبقى التساؤل هل سيخرج أنصار الشبيبة لمساندة رئيسهم الذي يسعى لتغيير وجه الفريق من السيىء إلى الأحسن او يبقون يتفرجون على الأحداث.

نشير في الأخير إلى أننا حاولنا مرارا الاتصال بالسيد شريف ملال للحصول على تصريحاته حول الموضوع و مواضيع أخرى لكنه رفض الرد علينا بالرغم من أننا أرسلنا له رسالة قصيرة " آس أم آس ".