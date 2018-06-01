حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة مصحوبة أحيانا بتساقط كميات من البرد على 14 ولاية بغرب ووسط البلاد.

وحسب النشرية الخاصة فإن الولايات المعنية هي: وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، مستغانم، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة والجزائر العاصمة.

وأضافت النشرية أن فترة صلاحية النشرية ستمتد من اليوم الجمعة 1 جوان إلى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت 2 جوان، حيث ستبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 30 ملم.