ألقت وحدة عائمة تابعة لحرس السواحل بأرزيو في وهران في ساعة متقدمة من صباح اليوم، القبض على 7 "حراقة" أحدهم مصاب بقصور كلوي ويتابع العلاج بتصفية الدم.

وقالت مصادر مطلعة، إن الحراقة السبعة أبحروا على متن زورق للنزهة في اتجاه المياه الإقليمية نحو إسبانيا وذلك تزامنا مع موعد الإفطار لاعتقادهم أن قوات البحرية الوطنية منشغلون بفطورهم، لكنهم حين بلغوا حوالي 25 ميلا بحريا شمالي شاطئ العقيد عثمان رصد جهاز "الرادار" العسكري زورقهم ليتم إعلام المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بأرزيو بشأنهم الأخيرة التي تنقلت وحدة عائمة منها إلى الموقع المحدد حيث تمكنت من توقيفهم. وتبين بعد التحقيق معهم أن ستة منهم ينحدرون من مرسى الحجاج وآخر من الجزائر العاصمة كما كشف عناصر البحرية أن أحدهم يعاني من القصور الكلوي ويحتاج إلى حصة للعلاج بتصفية الدم الأخير الذي تم نقله فجرا إلى مستشفى نقاش محمد الصغير بالمحقن في حالة حرجة حيث تم التكفل بصحته وإنقاذه من الهلاك. وبعدها تم تسليم المجموعة إلى مصالح الدرك الوطني للتحقيق قبل تقديمهم أمام العدالة.