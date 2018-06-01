سيجري المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، تربصا تحضيريا بحسين داي (الجزائر العاصمة) من 2 إلى 7 جوان تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط (22 إلى 30 يونيو 2018) المقرر إجراؤها بتراغونا (إسبانيا)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وقام المدرب الوطني سليم سبع ومساعده حسين عشيو بتوجيه الدعوة ل 24 لاعبا لخوض التربص المقرر إجراؤه بنزل سلطان بحسين داي.

خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018، يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب إسبانيا (البلد المنظم) ومقدونيا.

وتضم المجموع الثانية كل من إيطاليا، المغرب وليبيا بينما المجموعة الثالثة تتواجد فيها تركيا، اليونان، البوسنة والهرسك وفرنسا.

وسيتأهل إلى الدور نصف النهائي رائد كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل وصيف.

وكان المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما قد أقصي في الدور الثاني أمام غانا (0-0، 2-0) من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 للفئة المقرر إجراؤها بالنيجر.

قائمة اللاعبين الجزائريين:

معاشو رضوان، بلحران علاء الدين، طوغي محمد أمين، كروم أحمد محمد، بودشيشة عيسى، بلعريبي محمد أيمن، سافارزيتون أيوب، قادري عبد القهار، حماد أكرم، زغنون حميدة، زرغان آدم، حشود ابراهيم، بغداوي محمد أمين، بوسيف زروق، بن يحيى شكيب، زروقي مروان، شبان كمال، بوصوف طلال، لوانشي عبد الكريم، بورورغا بلقاسم، عواشرية وسيم، مولة جوبة ماسينيسا، بوتريف إدير، عمارة عبد المالك.