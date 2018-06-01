أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة ، القضاء على 34 مسلحا خلال عمليات أمنية في ولايتي ديار بكر و مردين جنوب البلاد وبمناطق في شمال العراق خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لرئاسة الأركان التركية أن العمليات العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور، أسفرت أيضا عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين.

وأشار البيان، إلى أن عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين السورية منذ إطلاقها في 20 يناير الماضي، وصل إلى 4 آلاف و486 مسلحا، بينما وصل عدد القتلى من جنود الجيش التركي إلى 54، والجرحى 233.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم منظمة حزب العمال الكردستاني المحظور و ملاحقة عناصره جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية ينفذها داخل البلاد بين الحين والآخر مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن.