كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية النقاب عن قيام المملكة العربية السعودية بإبلاغ باريس أنها ستستخدم القوة العسكرية إذا حصلت دولة قطر على منظومة الصواريخ الروسية المتطورة "إس 400".

وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار، مساء الجمعة، أن العاهل السعوديّ الملك سلمان، طلب تدخّل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للضغط لمنع قطر من الحصول على منظومة الصواريخ من روسيا.

وهدد الملك السعودي "باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا"، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنها لم تحصل على تعليقات من وزارة الخارجية الفرنسية والسلطات السعودية حول مضمون الرسالة التي اطلعت على تفاصيلها من مصدر فرنسي وصفته بأنه قريب من هذه القضية.