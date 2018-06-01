سجل سعر وجبة غداء خاصة مع الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، رقما قياسيا هذا العام حيث العروض تجاوزت بالفعل 3 ملايين دولار.



يقام المزاد العلني السنوي لبافيت، على الأنترنت لصالح مؤسسة غلايد فاونديشن التي تساعد المشردين في سان فرانسيسكو.



وسيغلق المزاد الجمعة. وسجل عامي 2012 و2016 رقما قياسيا حيث بلغ سعر الغداء 3456789 دولار.



جمع بافيت أكثر من 26 مليون دولار لصالح مؤسسة غلايد من خلال المزادات على مدى السنوات الثمانية عشر الماضية.



ويستمر المزايدون في دفع أسعار عالية للحصول على فرصة للتحدث مع المستثمر الشهير ورجل الأعمال الخيرية الذي يقود شركة بيركشاير هاثاواي التي تتخذ من ولاية نبراسكا مقرا لها.



وقال بافيت إنه سيواصل دعمه لغلايد بسبب العمل الرائع الذي تقوم به المؤسسة الخيرية لمساعدة الأفراد على إعادة بناء حياتهم بعد أن وصلت إلى الحضيض.



