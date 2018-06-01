أثار سعر زي المنتخب الإنجليزي لكأس العالم المخصص للمشجعين، الذي يعد الأغلى على الإطلاق، جدلا واسعا في بريطانيا، نظرا إلى أنه صنع في بنغلادش على أيدي عمال يجنون نحو جنيه ونصف الجنيه الإسترليني في اليوم.



وذكر موقع تلغراف أن الزي المتوفر لمشجعي المنتخب الإنجليزي في المونديال، يباع بمبلغ 160 جنيها إسترلينيا، بينما يحصل العاملون الذين صنعوه على مبلغ 21 بنسا في الساعة، وحوالي 1.68 جنيها إسترلينيا في اليوم.



ويعد هذا الزي المخصص للمشجعين، المكون من قميص وسروال قصير، مطابقا للزي الذي سيرتديه لاعبو المنتخب في الملعب خلال مباريات كأس العالم الذي سيقام في موسكو