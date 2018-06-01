تُلقي استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق الإسباني ريال مدريد، عبئا كبيرا على الناخب الوطني الفرنسي ديديي ديشان، الذي أصبح يرى منصبه مهددا، مما قد يجعله يدخل كأس العالم بعد أسابيع قليلة تحت ضغط رهيب، يهدد بإعادة إنتاج فرنسا لسيناريو الفشل الذريع في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. ونقلت جريدة “لوموند” بهذا الخصوص، تصريحات لرئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نوال لوغرات، الذي ذكر بأن مجيء زيدان لتدريب المنتخب هو استمرار منطقي لمشواره كلاعب سابق للمنتخب ومدرب حاليا.