يُفضّل المسؤولون الجزائريون عادة الصحافة الأجنبية لإجراء الحوارات دون الصحافة الوطنية، مما يطرح العديد من الأسئلة، الأمر الذي حدث الأسبوع المنقضي بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، حيث أجرى حوارا مع مركز البحث والدراسات التابع لـ”أوكسفورد”، في وقت يكرر هذا المسؤول مرارا عبارة “نحن في مركب واحد”، في رسالته الموجهة للصحافة الوطنية بضرورة التحلي بـ”الوطنية!” في التعامل مع ملفات سوناطراك، فكيف يمكن التعامل مع هذه المفارقة.