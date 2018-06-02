في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء ضد الرأس الأخضر، اعتبر رابح ماجر، أن ما قام به جمهور 5 جويلية، غير عادي واصفا ما يحدث بـ "الحقد" والأمر غير عادي.

استهجن رابح ماجر تصفيرات الأنصار والشتائم التي تعرض لها قائلا "بعض الأنصار شتموني متناسين ما قدمته للجزائر وللكرة الجزائرية".

ورفض ماجر الحديث عن الاستقالة معتبرا أن ذهابه سيدخل المنتخب في أزمة. فظهر جليا خلال هذه الندوة الصحفية، أن ماجر يعتبر أن ما "قدمه" للكرة الجزائرية، حسبه، يمنح له صك على بياض، ويجعله محصنا من أي انتقاد.

وبخصوص اللقاء اعتبر الناخب الوطني، أنها هزيمة ستمكن الطاقم الفني استخلاص بعض الدروس. وتأسف ماجر عن الفرص الضائعة التي غيرت مجرى اللقاء، حسبه، فركز في تصريحاته على الخمس كرات التي اصطدمت بالقائم.