أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات التي اعتمدت عليها الحكومة في مواجهة الأزمة المالية قد تتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد يترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية.

وحسب بيان نشره الصندوق أمس الجمعة فإن مزيج السياسات التي اعتمدته السلطات بزيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعها استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو.

وأوصى "الافامي" بإتباع منهج أفضل وبعيدا عن اللجوء غلى التمويل غير التقليدي من البنك المركزي، بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة.

ودائما بخصوص التمويل غير التقليدي طالب التقرير بضرورة وضع ضمانات وقائية، تشمل حدودا كمية وزمنية، واحتواء آثاره السلبية في حالة استمراره، حيث رحب التقرير بالتزام البنك المركزي بتعقيم السيولة الناشئة عن التمويل النقدي حسب الحاجة.

من جهة أخرى أكد صندوق النقد الدولي أنه يدعم مجهودات الجزائر الرامية إلى زيادة مداخيلها خارج المحروقات وتحسين نجاعة النفقات العمومية.

وجاء في البيان أنه "يشيد بإرادة الحكومة في مباشرة الإصلاحات من أجل تنمية القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال والحصول على التمويل وكذا من خلال تعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية".

و أثنى مجلس الإدارة "على المجهودات الرامية إلى زيادة المداخيل خارج قطاع المحروقات وتحسين نجاعة تسيير النفقات العمومية وتوسيع إصلاح الدعم مع حماية الطبقات الهشة".

وأبرزت ذات الهيئة التي رحبت بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في إطار تسيير عملية التكيّف أنه لمواجهة سقوط أسعار البترول كان لابد من إجراء إصلاحات هيكلية من أجل الدفع بنموذج نمو متنوع وكذا دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين سير سوق العمل مع ضمان انفتاح أوسع للاقتصاد على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي أفريل المنصرم توقع الصندوق ارتفاعا فيما يخص النمو الاقتصادي في الجزائر بالنسبة لسنتي 2017 و 2018 و هو ارتفاع توقع أن يسجل في سياق تراجع عجز الحساب الجاري.

وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، راهن الصندوق على نمو بـ 3% سنة 2018 مقابل 8. 0% مسبقة من قبل. وقد تم الإبقاء على هذه الوتيرة خلال 2019 مع تراجع طفيف ب 7. 2%. وتوازيا مع ذلك رفع الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 4. 7% بعد أن كان توقعه الأول 4.4% في حين توقع نسبة 6. 7% بالنسبة لسنة 2019.