أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مهاجرا قضوا برصاص المهربين الأسبوع الماضي، أثناء محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز للاجئين في ليبيا ، حيث تعرض البعض منهم للتعذيب.

و قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة في بيان لها، إن "المهربين في ليبيا قتلوا وفقا لتقارير، أكثر من 12 شخصا وجرحوا العديد بعد أن حاول نحو 200 إريتري وإثيوبي وصومالي محتجزين الفرار"، مضيفة أن "القتلى سقطوا بالرصاص". و تابع ذات البيان أن "الناجين تحدثوا عن تعذيب واستغلال على أيدي المهربين".

وتعد "بني وليد" نقطة عبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا من سواحل الشمال الليبي. ويسيطر المهربون والخاطفون على حوالي 20 مركز احتجاز في البلدة، ويتصلون هاتفيا بعائلات المهاجرين طلبا للفدية.