التحق ليلة الجمعة إلى السبت المدرب المغربي رشيد الطاوسي و حارس مرمى شبيبة القبائل عبد الرحمان بولطيف بنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم).

وسيشرف التقني المغربي رشيد الطاوسي رسميا على العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف لمدة سنتين بموجب عقد أمضاه ليلة الجمعة إلى السبت بمقر نادي الفريق بحي بومرشي بوسط المدينة وذلك بحضور كل من رئيس الفريق حسان حمار و نائب الرئيس

الأول حسان سنوساوي و المدير الإداري رشيد جرودي و المدرب المساعد مليك زرقان.

و عقب الالتحاق الرسمي للمدرب السابق لشباب بلوزداد، أمضى بدوره حارس شبيبة القبائل عبد الرحمان بولطيف على عقد يحمل بموجبه ألوان "النسر الأسود" لمدة سنتين.

وصرح المدرب الجديد لنادي وفاق سطيف بعد مراسم إمضاء العقد بأنه يتشرف بالإشراف على ناد "كبير" مثل وفاق سطيف الذي يسعى كل المدربين -كما قال- لتدريبه مشيرا إلى أن المسؤولية ستكون "كبيرة كبر هذا النادي الذي يلعب دائما لحصد الألقاب".

و في رده عن سؤال للصحافة يتعلق بالأهداف التي سطرتها إدارة النادي اعتبر التقني المغربي أن الإمضاء مع "الفرق الكبيرة لا يستدعي توضيح الأهداف" مضيفا بأن الوفاق سيلعب كعادته على كل الجبهات المتاحة المتمثلة في الرجوع بقوة إلى منافسة رابطة أبطال إفريقيا الذي اعتبره بالأمر "الصعب و لكنه ليس مستحيلا" وكذلك اللعب من أجل التتويج بكأس العرب و البطولة الوطنية و كأس الجمهورية.

و أضاف التقني المغربي أن أسباب التحاقه بنادي وفاق سطيف مردها إلى "المشروع الرياضي الطموح الذي تبناه النادي و إلى الانتدابات النوعية التي قامت بها إدارة الفريق".

و قال الطاوسي في هذا السياق: "أحب ركوب قطار التحدي" مشيرا إلى أن كل بوادر النجاح متوفرة في وفاق سطيف و أنه سيعمل رفقة المدرب المساعد للفريق مليك زرقان الذي يعرف البيت جيدا كما قال.

يذكر أن وفاق سطيف و خلال مرحلة الانتدابات الصيفية الجارية ضم إلى صفوفه كل من المدافع السعدي رضواني و المهاجم هواري فرحاني من شبيبة القبائل والمهاجم سيد علي لاكروم و زكرياء دراوي من شباب بلوزداد و جدد عقد اللاعب المتعدد

المناصب ميلود ربيعي فيما تم تسريح رسميا لحد الآن اللاعبين سيد أحمد عواج و شمس الدين نساخ و غادر زكرياء حدوش إلى مولودية الجزائر.