خلف حادث مرور وقع على محور الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين افلو والاغواط وتحديدا بمنطقة الجدر منتصف ليله البارحة 13 جريحا على إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين قادمة من سيدي بلعباس باتجاه حاسي مسعود منهم 2 في حالة خطيرة وقد تم نقل المصابين من طرف عناصر الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية بافلو حيث تم تسخير كل الإمكانيات وتم التكفل بعلاجهم .

يذكر أنه في نهاية سبتمبر من سنة 2014 وقع حادث خطير بهذه المنطقة خلف 17 قتيلا والعديد من الجرحى ،وبذات المنطقة وقع حادث أخر مأساوي في جوان 2016 خلف 33 قتيلا و22 جريحا بسبب اصطدام كذلك بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين