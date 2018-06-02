تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بالميلية بولاية جيجل، من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع و أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالميلية ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، يوم 01 جوان 2018 ثلاث قنابل تقليدية الصنع وأدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات منها 50 لتر من سائل حمض النتريك".

ومن جهة أخرى و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 66 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، 815 كيلوغراما من التبغ الموجه للتهريب".

وعلى صعيد آخر، أحبط حراس السواحل بكل من الغزوات ووهران محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح"، يضيف المصدر ذاته.