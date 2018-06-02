حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة ،وعواصف رعدية في بعض الأحيان، على 11 ولاية وسط وغرب البلاد، مساء اليوم.

وحسب النشرية الخاصة فإن الامطار تجتاح كل من: مستغانم ، غليزان ، الشلف، عين الدفلى ، تيبازة، بدءا من الساعة السادسة من اليوم مساء الى غاية السادسة من صباح الغد، وستصل كمية التساقط 40 ملم.

وأضافت النشرية أن أمطارا غزيرة، ستجتاح سيدي بلعباس، معسكر، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة، بدءا من الثالثة صباحا، حيث ستبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 25 ملم.