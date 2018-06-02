تحطمت طائرة عسكرية إيرانية اليوم السبت فيما نجا طاقمها في محافظة أصفهان وسط البلاد جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن المقاتلة التدريبية من طراز (آف 7) التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني سقطت بالقرب من مدينة أصفهان.

ونقلت عن مصدر مطلع لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قوله إن هذه المقاتلة تعرضت إلى عطل فني عندما كانت في مهمة تدريبية بمنطقة حسن أباد جرقونة في مدينة أصفهان. وأضاف المصدر أن طياري المقاتلة التدريبية تمكنا من مغادرتها خلال تعرضها لحادث السقوط وتم نقلهما إلى المستشفى مشيرا إلى أن حالتهما ليست حرجة.

يذكر أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث يوم 29 من شهر مايو الماضي إثر سقوط طائرة تدريب صغيرة جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

كما سقطت مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في أفريل الماضي في أطراف جزيرة لاوان بالخليج العربي وراح ضحية الحادث اثنين من ركابها.

وفي فبراير الماضي سقطت طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا في ضواحي "سميرم" بمحافظة أصفهان أثناء توجهها من مطار "مهرآباد" بالعاصمة طهران نحو مطار مدينة "ياسوج" وسط البلاد.